Kakav savet je Hamilton dao Norisu pre osvajanja titule?

Sport klub pre 1 sat
Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton otkrio je kakav savet je dao svom sunarodniku Landu Norisu pre nego što je vozač Meklarena osvojio svoju prvu titulu.

Noris je stigao do trona zahvaljujući trećem mestu na Velikoj nagradi Abu Dabija, poslednjoj trci sezone, zahvaljujući čemu je za dva boda pobedio branioca titule Maksa Ferstapena. Na taj način je postao prvi šampion iz redova Meklarena od 2008. godine, kada je baš Hamilton osvojio svoju prvu titulu. Hamilton je poslednju trku završio na osmom mestu, posle starta sa 16. pozicije, a u prvom intervjuu po završetku akcije je bio pun reči hvale za Norisa. „Presrećan
Ključne reči

Formula 1Luis HamiltonLuis

