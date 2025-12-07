Milojević miran posle poraza: "Nemamo šta posebno da plačemo sad, sutra je novi dan, idemo dalje"

Sportske.net pre 52 minuta  |  Sportske.net
Crvena zvezda je neočekivano izgubila kod kuće od Vojvodine.

Novosađani su šampiona Srbije savladali dva puta u dva meseca, što je velika stvar za nju, ali i problem za šampiona Srbije pred meč sezone protiv Šturma. Vladan Milojević je bio potpuno miran posle meča, nije bežao od odgovornosti, ali je podsetio na velike probleme koje tim ima. Novinari su ga pitali - šta se dešava? "Mi već dosta utakmica igramo sa skoro istim igračima i generalno smo preopterećeni. I za ovu utakmicu su nam se opet dešavale neke čudne stvari
Nemanja Radonjić završio sezonu: Vladan Milojević otkrio katastrofalnu vest na "Marakani"

