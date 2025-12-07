Hannah Arendt protiv Elona Muska i Donalda Trumpa

Velike priče pre 40 minuta  |  Piše Drago Pilsel
Hannah Arendt protiv Elona Muska i Donalda Trumpa

Ideje filozofkinje Hanne Arendt, koja je preminula prije 50 godina, podsjećaju nas da se moramo složiti oko određenih činjenica kako bismo potom raspravljali i ne slagali se. Dakle, trebamo zajedničku stvarnost, a danas ljudi kao što su Musk to žele uništiti. I pola vijeka kasnije, Hannah Arendt nudi protuotrov...

Dana 4. decembra 1975. Hannah Arendt umrla je u svom stanu u New Yorku kada ju je iznenadni srčani udar pogodio usred razgovora s prijateljima. Sljedećeg dana, na njezinom pisaćem stroju pronađen je napola dovršen list papira s jednom napisanom riječju: „Suđenje“. Ta jedina riječ ostala je kao nehotični testament, kao da nam je Arendt u svojim posljednjim trenucima htjela reći da od svih ljudskih sposobnosti koje je istražila tijekom svog intelektualnog života –
