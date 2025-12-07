Najuzbudljivija serija koju niste gledali
Velike priče pre 20 minuta | Piše Ivan Radojčić
"The Morning Show" pokazuje da velike zvezde na jednom mestu ne garantuju kvalitet. Ali zabavu, već...
Kada je svpjevremeno Apple najavio svoju (dobrano okasnelu) streaming platformu Apple TV+, obećali su „originalne formate od najvećih storytellera na svetu“. Udarna pesnica budućeg programa bio je (i ostao do danas) „The Morning Show“, serija o metaforičkom „’vatanju za gušu“ u areni najgledanijeg fiktivnog jutarnjeg programa na američkoj televiziji. Ono što je trebalo da je učini kultnom jeste magnituda zvezda okupljenih na projektu. Talenti sa A liste koje