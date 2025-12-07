Sarajevo safari, vređanja u “Skenderiji” i zaboravljeni gestovi

Ili, zašto se ne treba naginjati kroz "prozor"

To što se ne treba naginjati kroz “prozor” nema u ovom slučaju nikakve veze sa čuvenom Selmom “Bijelog dugmeta” koju je napisao pesnik Vlado Dijak, a ne Duško Trifunović kako mnogi misle, a koji je napisao neke od drugih najboljih pesama ovog benda. Nekada je teško pratiti novogovor sportskih novinara. Prošla su vremena kad su novinari za Japan govorili obavezno “Zemlja izlazećeg sunca”, a za nešto što se desilo prošle godine u poređenju sa aktuelnom, govorili “u