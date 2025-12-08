Danas bez struje 6 opština u Beogradu Evo gde će zbog radova doći i do isključenja vode, proverite da li ste na spisku

Blic pre 1 sat
Delovi opština Voždovac i Palilula danas će biti bez vode zbog radova na elektrodistribuciji i vodovodnoj mreži Za najnužnije potrebe stanovništva, obezbeđene će biti auto-cisterne s vodom za piće Danas, 8. decembra 2025. planirana su isključenja struje i vode u više beogradskih opština.

Proverite da li se vaša adresa nalazi na spisku. Bez struje danas biće delovi 6 opština u Beogradu: Od 09:00 do 15:00 na opštini Zvezdara bez struje biće potrošači u ulici Banjska 3-5. Od 09:00 do 17:00 u naselju Beli Potok: Naselje Ripanj: Naselje Zuce: Od 08:00 do 18:00 sati do isključenja struje doći će u sledećim ulicama na opštini Voždovac: Od 09:00 do 14:00 bez struje biće naselje Makiš, ulica Bore Stankovića BB, BB/2N, 8, 1-15 Ž, 19-23. U naselju Vrčin od
