Horor u Grockoj: Radnik poginuo dok je radio na održavanju mreže, pao sa stuba

Radnik je stradao prilikom održavanja telekomunikacione kablovske mreže u Grockoj Nesreća se dogodila na Smederevskom putu dok je radnik bio na stubu Jedan radnik poginuo je u petak u Grockoj, dok je radio na održavanju telekomunikacione kablovske mreže. Nesreća se desila na Smederevskom putu. Nesrećni radnik M. I. (57) nalazio se na stubu. Tu se nalazio i kamion, kojim je upravljao M. L. (49). Dok je vozio, M. L. je zakačio kablove, koje je vozilom povukao sa