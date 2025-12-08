Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 24 minuta
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3950, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru oslabio za 0,2 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak niži je za 0,1 odsto i iznosi 100,7596 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na period pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,8 odsto, a od početka godine za 11,6 odsto. (Tanjug)
