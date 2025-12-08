Sistem počeo da štuca jutros zbog brzine prijava: Kompletne cene legalizacije, evo koliko će vas sve koštati (foto)

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas, prvog dana primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, da je interesovanje građana veoma veliko i da je već stiglo više od 7.000 prijava.

Sofronijević je, zajedno sa predsednikom opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem obišla opštinsku upravu, razgovarala sa zaposlenima uprave i građanima o toku podnošenja prijava, a zatim sa direktorom preduzeća Pošta Srbije Zoranom Anđelkovićem obišla jedan od šaltera Pošta Srbije i sa zaposlenima i građanima razgovarala o toku podnošenja prijava. Ministarka je navela da je prva prijava na elektronsku aplikaciju stigla jutros u 4.10, a da su zatim stizale takvom brzinom