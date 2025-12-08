(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

Blic pre 1 sat
(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

Nema izveštaja o povređenima među putnicima Uzrok incidenta povezivan je sa obilnim padavinama u Istanbulu Avion kompanije "ADŽet", tipa "boing 737-800", koji je obavljao let Priština-Istanbul sa brojem TKJ76Q/VF102, izleteo je sa piste odmah nakon sletanja na aerodrom Sabiha Gokčen u Turskoj.

Prema zvaničnim informacijama, avion se zaustavio na ivici piste, dok su svi putnici bezbedno evakuisani preko spoljnih stepenica, bez potrebe za korišćenjem tobogana za hitne slučajeve, piše "IndeksOnlajn". Nema izveštaja o povređenima, dok su putnici potom nastavili proceduru napuštanja aerodroma ka svojim odredištima. U saopštenju kompanija "ADŽet" je objavila da je avion izvršio redovno sletanje, ali je tokom kretanja rulnom stazom izašao na meki teren usled
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Drama u Turskoj: Avion iz Prištine skliznuo sa rulne staze na aerodromu u Istanbulu, nema povređenih

Drama u Turskoj: Avion iz Prištine skliznuo sa rulne staze na aerodromu u Istanbulu, nema povređenih

Kurir pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromBoingPrištinaTurskaIstanbul

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Glavne teme sa evropskim liderima su bezbednost i finansije

Zelenski: Glavne teme sa evropskim liderima su bezbednost i finansije

Politika pre 37 minuta
Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pogodio Aljasku

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pogodio Aljasku

Politika pre 37 minuta
Zelenski najavio novu diplomatsku ofanzivu: Evo šta će tražiti od evropskih lidera: "Oni znaju našu poziciju"

Zelenski najavio novu diplomatsku ofanzivu: Evo šta će tražiti od evropskih lidera: "Oni znaju našu poziciju"

Blic pre 1 sat
(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

Blic pre 1 sat
"Ovo je nova granica" Prvi čovek izraelske vojske objavio novu podelu teritorije: "Odgovorićemo punom silom na svaki pokušaj…

"Ovo je nova granica" Prvi čovek izraelske vojske objavio novu podelu teritorije: "Odgovorićemo punom silom na svaki pokušaj pretnje"

Blic pre 52 minuta