Greška koju gotovo svaki vozač pravi zimi – može vas skupo koštati

Za one koji nemaju garažu, svako zimsko jutro donosi isti ritual – skidanje leda sa vetrobrana.

Ipak, stručnjaci napominju da „brza“ i „snalažljiva“ rešenja za odmrzavanje stakla mogu lako prouzrokovati ozbiljnu i skupu štetu na vozilu. Kada smo u žurbi i staklo je prekriveno debelim slojem leda, mnogi ljudi posežu za toplom vodom. Ovo je, upozoravaju ADAC i Dekra, fatalna greška, prenosi N1.hr. Istina, led će nestati – ali vrlo verovatno i staklo sa njim. Razlog je nagla promena temperature: razlika između tople vode i zaleđenog stakla često uzrokuje