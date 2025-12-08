Još loših vesti za Zvezdu! Šturm se naoštrio za četvrtak!

Kurir pre 8 minuta
Fudbaleri Šturma upisali su pobedu u 16. kolu austrijske Bundeslige, savladavši Gracer kod kuće rezultatom 2:1.

U derbiju grada Graca, mogao je biti samo jedan pobednik, a ispostaviće se da je to naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrope (četvrtak 18.45) Šturm je do predsnosti stigao već u sedmom minutu kada je Džejland Mičel zatrseao mrežu gostiju na asistenciju Tomija Horvata. Bio je to jedini pogodak u prvom poluvremenu, da bi konačnih 2:0 u 67. minutu postavio Moris Malon na dodavanja Filipa Rozge. Bilo je to dovoljno za tri boda Šturma, kome u poslednje vreme baš i ne
Danas pre 38 minuta
Politika pre 18 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata
Danas pre 5 sati
Danas pre 4 sati

Danas pre 38 minuta
Kurir pre 8 minuta
Politika pre 18 minuta
Sportske.net pre 1 sat
Danas pre 1 sat