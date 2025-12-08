Najveće gužve na ova dva čvorišta: Pogledajte kakvo je stanje na putevima u Beogradu ovog jutra (foto)

Najveće gužve su na Gazeli i na Autokomandi, gde ima zastoja koji nisu neuobičajeni za ponedeljak.

Sve ostale saobraćajnice su uglavnom prohodne, i pored većeg intenziteta saobraćaja. Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Upozorava se da je na pojedinim deonicama, posebno na severu zemlje, zbog pojave magle, vidljivost smanjena na 150 do 200 metara. Iz ovog preduzeća savetuju učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog