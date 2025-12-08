Najveće gužve na ova dva čvorišta: Pogledajte kakvo je stanje na putevima u Beogradu ovog jutra (foto)

Kurir pre 21 minuta
Najveće gužve na ova dva čvorišta: Pogledajte kakvo je stanje na putevima u Beogradu ovog jutra (foto)

Najveće gužve su na Gazeli i na Autokomandi, gde ima zastoja koji nisu neuobičajeni za ponedeljak.

Sve ostale saobraćajnice su uglavnom prohodne, i pored većeg intenziteta saobraćaja. Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Upozorava se da je na pojedinim deonicama, posebno na severu zemlje, zbog pojave magle, vidljivost smanjena na 150 do 200 metara. Iz ovog preduzeća savetuju učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zadržavanja za kamione i smanjena vidljivost zbog magle: Stanje na putevima u Srbiji

Zadržavanja za kamione i smanjena vidljivost zbog magle: Stanje na putevima u Srbiji

Serbian News Media pre 11 minuta
Putevi Srbije upozoravaju: Magla na severu Bačke i Banata, oprez u saobraćaju

Putevi Srbije upozoravaju: Magla na severu Bačke i Banata, oprez u saobraćaju

Danas pre 21 minuta
Stanje na putevima: Vidljivost smanjena zbog magle, saobraćaj umerenog intenziteta

Stanje na putevima: Vidljivost smanjena zbog magle, saobraćaj umerenog intenziteta

Glas Zaječara pre 21 minuta
Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega: Oprez zbog magle, naročito na severu Bačke, a gde je gužva

Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega: Oprez zbog magle, naročito na severu Bačke, a gde je gužva

Euronews pre 1 sat
Opasna pojava na putevima Srbije! Najkritičnije u Bačkoj, a ovo je kompletan spisak

Opasna pojava na putevima Srbije! Najkritičnije u Bačkoj, a ovo je kompletan spisak

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeSnegbeogradGuzva

Društvo, najnovije vesti »

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

N1 Info pre 16 minuta
Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Kamatica pre 16 minuta
Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Danas pre 1 minut
Ne kupuj, udomi

Ne kupuj, udomi

Peščanik pre 11 minuta
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Danas pre 16 minuta