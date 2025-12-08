Švajcarac najbolji u Americi: Odermat pobedio u veleslalomu u Biver Kriku

Kurir pre 15 minuta
Švajcarski skijaš Marko Odermat pobedio je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u američkom Biver Kriku .

Odermat je bio najbrži u prvoj vožnji, a pobedio je rezultatom od 2:20,59 minuta. To je njegova 49. pobeda u karijeri, od kojih 28. u veleslalomu. Italijan Aleks Vinacer zauzeo je drugo mesto sa 0,23 sekunde zaostatka. Treće mesto zauzeo je Norvežanin Henrik Kristofersen sa 0,34 sekunde zaostatka. Austrijanac Štefan Brenštajner zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio Lukas Pinejro Broten iz Brazila. U plasmanu veleslaloma Odermat i Brenštajner imaju po 200 bodova.
