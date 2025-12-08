Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

Dualno obrazovanje u Srbiji uvedeno je pre skoro 10 godina.

Ono podrazumeva učenje na dva mesta - u srednjim stručnim školama i kompanijama. Na žalost, ovaj model obrazovanja nije naročito popularan, zbog čega je država uvela mesečne stipendije od 5.000 dinara devet meseci za đake koji upišu neku od deficitarnih profesija. I konačno bi se moglo reći da su se od 28 deficitarnih zanimanja izdvojila pet koja su, kako pokazuju najnoviji podaci, najzanimljivija (najisplativija) đacima. Đaci u Srbiji godinama unazad upisuju