Šest osoba uhapšeno zbog sumnje da su prevarom pri kupovini robe prisvojile 24 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uhapsili su šest osoba zbog sumnje da su izvršile krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti i prisvojile protivpravnu imovinsku korist veću od 24 miliona dinara, saopšteno je.

Osumnjičeni A. Ć, N. Ć, Ž. G. i M. S. iz Beograda u periodu od decembra 2022. do maja 2024. godine prevarili su više privrednih subjekata na teritoriji Srbije kojima nisu platili isporučenu robu. Deo preuzete robe prodavali su za gotov novac koji su zadržavali, a preostalu robu su prodavali preko svog privrednog društva "Brothers Investment plus doo" Beograd kupcima koji su im plaćali preko računa tog privrednog društva. Novac su osumnjičeni koristili za avansne