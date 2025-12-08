Zašto MOL želi NIS: "Mađari šire energetski uticaj u regionu"

Urednica magazina "Biznis" Radojka Nikolić ocenila je u Novom danu da mađarski MOL pokazuje interesovanje za preuzimanje ruskog dela u NIS-u kako bi zaokružio svoju dominantnu energetsku poziciju na Balkanu i u centralnoj Evropi.

Kako objašnjava, taj potez bi Mađarima doneo stratešku mrežu od Jadrana do Crnog mora i dodatno učvrstio njihovo prisustvo na tržištima Srbije, Bosne i Crne Gore. " MOL je hteo da kupi deo Lukoila u Rumuniji i u Bugarskoj jer, s jedne strane, bugarski deo im je atraktivan jer bi Mađarskoj pružio izlaz na Crno more, ali bugarska vlada nije želela da proda, dok sa druge strane, Rumunija ih je odbila kao kupca dokazujući da ne žele Mađare kao partnere za njihovu