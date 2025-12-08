Preokret u Subotici - TSC konačno pobedio

Preokret u Subotici - TSC konačno pobedio

Fudbaleri TSC-a pobedili su u Subotici ekipu Spartaka rezultatom 2:1 (0:1) u poslednjoj utakmici 18. kola Superlige Srbije.

Čekali su fudbaleri TSC-a pobedu od 28. septembra i dočekali je večeras u Subotici. Mali vojvođanski derbi završen je trijumfom gostujućeg tima iako je domaćin poveo u 28. minutu golom Linkolna dos Santosa. Ekipa iz Bačke Topole je do preokreta došla golovima Saše Jovanovića iz penala u 60. i Stefana Jovanovića u 79. minutu. TSC je tako prekinuo niz od sedam utakmica bez pobede u prvenstvu i nalazi se na 11. mestu na tabeli Superlige sa 20 bodova. Spartak je na
