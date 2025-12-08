Pet trenera i 634 dana kasnije: Partizan je ponovo na vrhu

Partizan je Crvenoj zvezdi čelo Superlige prepustio 13. marta prošle godine, i od tada se na njega nije vratio - sve do juče.

Konstantnom gledanju u leđa večitog rivala došao je kraj. Tim koji je tada vodio Igor Duljaj potpalio je nadu o borbi za pehar nerešenim rezultatom u derbiju stadionu „Rajko Mitić“ (2:2), da bi već u narednom kolu abdicirao katastrofom protiv Napretka pred svojim navijačima (0:1). Simbolično, upravo meč sa Kruševljanima na istom mestu očekuje ih u sledećoj rundi prvenstva. Od tada je otišao nekada požrtvovni defanzivni vezni, a dolazili su i kofere pakovali Albert