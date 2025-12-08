(VIDEO) Navijač Bosne dočekao Zvezdu šalom Partizana

Sport klub pre 22 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Navijač Bosne dočekao Zvezdu šalom Partizana

Bosna i Crvena zvezda igraju utakmicu ABA lige na 24. godišnjicu prerane smrti legende domaćina u Sarajevu, ali i reprezentacije Jugoslavije, Mirze Delibašića.

To je ujedno i „generalka“ ekipe Saše Obradovića pred „večiti“ derbi protiv Partizana, koji će sa klupe da vodi Mirko Ocokoljić, njegov nekadašnji pomoćnik u Monaku, kao i doskorašnji saradnik Željka Obradovića u Partizanu. Kolege iz sarajevske redakcije N1 poslale su nam snimak dečaka koji se potrudio da atmosfera u „Skenderiji“ bar malo zaliči na onu kakva će da bude u Beogradskoj areni u petak od 20.30, kad je na programu beogradski okršaj 15. kola Evrolige. Kad
Crvena ZvezdaPartizanBosnaŽeljko ObradovićSarajevoBeogradska ArenaEvroligaJugoslavijaderbiABA ligaSaša Obradović

