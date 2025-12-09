Pijan tukao ženu cepanicom u glavu Užas u Zemunu: Uhapšen zbog nasilja u porodici

Blic pre 8 sati
Pijan tukao ženu cepanicom u glavu Užas u Zemunu: Uhapšen zbog nasilja u porodici
Osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 48 sati Žrtva je zadobila povrede glave i tela tokom svađe Policija u Beogradu je u nedelju uhapsila B.G. (63) i odredila mu zadržavanje do 48 sati, nakon što je osumnjičen za nasilje u porodici. Kako je saopšteno, B.G. je u svom domu u Zemunu, u alkoholisanom stanju, nakon verbalne svađe sa suprugom R.J. (72), fizički napao suprugu, zadavši joj više udaraca drvenom cepanicom u predelu glave i tela. Istragu ovog slučaja
