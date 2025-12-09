(Video) Ovako je uhapšena narko-banda koja je švercovala drogu vrednu milione evra. UKP ih preprečio, digli ih iz auta, pa bacili na pod!

U međunarodnoj akciji uhapšeni su članovi organizovane kriminalne grupe za šverc narkotika Vođa grupe je Srđan Šoškić, koji je uhapšen na teritoriji Srbije U međunarodnoj akciji koju su vodili policijski službenici UKP i SBPOK-a, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal (JTOK), uhapšena su četvorica članova organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za šverc velikih količina narkotika vrednih više miliona evra. Kako je "Blic" već pisao, Srđan