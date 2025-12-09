AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do pet sati

Kamioni na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom i prelazu Kelebija sa Mađarskom kamioni čekaju četiri sata, dok na prelazu Bezdan sa Hrvatskom čekaju tri sata. Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po, na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju po jedan sat, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju pola sata. Zadržavanje za automobile na prelazu Preševo traje po pola sata. Na ostalim