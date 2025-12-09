„Najstariji i najbogatiji“: Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Predsednik Češke Petr Pavel imenovao je danas milijardera, lidera populističke stranke ANO Andreja Babiša za novog premijera Češke.

Babišovu novu vladu koalicije ANO sa radikalnim nacionalistima i konzervativcima iz stranke Sloboda direktna demokratija i Motoristi sebi!, koja posle parlamentarnih izbora 3. i 4. oktobra ima komotnu većinu od 108 poslanika u donjem domu sa 200 članova, predsednik Pavel imenovaće početkom naredne sedmice kada mu Babiš dostavi zvanično spisak ministara. „Stekao sam u razgovoru sa ministrima uverenje da imaju konkretnu predstavu kako da rešavaju izazove“, kazao je