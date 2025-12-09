„Najstariji i najbogatiji“: Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Danas pre 2 sata  |  Beta
„Najstariji i najbogatiji“: Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Predsednik Češke Petr Pavel imenovao je danas milijardera, lidera populističke stranke ANO Andreja Babiša za novog premijera Češke.

Babišovu novu vladu koalicije ANO sa radikalnim nacionalistima i konzervativcima iz stranke Sloboda direktna demokratija i Motoristi sebi!, koja posle parlamentarnih izbora 3. i 4. oktobra ima komotnu većinu od 108 poslanika u donjem domu sa 200 članova, predsednik Pavel imenovaće početkom naredne sedmice kada mu Babiš dostavi zvanično spisak ministara. „Stekao sam u razgovoru sa ministrima uverenje da imaju konkretnu predstavu kako da rešavaju izazove“, kazao je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Novi magazin pre 47 minuta
Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik imenovao Andreja Babiša za novog premijera

RTS pre 26 minuta
Babiš imenovan za premijera Češke

Babiš imenovan za premijera Češke

B92 pre 47 minuta
Češki predsednik Petr Pavel imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Češki predsednik Petr Pavel imenovao Andreja Babiša za novog premijera

Blic pre 52 minuta
Milijarder i populista Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Milijarder i populista Andrej Babiš imenovan za premijera Češke

Radio 021 pre 2 sata
Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

NIN pre 2 sata
Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Populista i milijarder Andrej Babiš imenovan za novog premijera Češke

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriČeškaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju u decembru 2025: stabilno vreme sa maglom i toplim danima

Vremenska prognoza za Srbiju u decembru 2025: stabilno vreme sa maglom i toplim danima

Naslovi.ai pre 17 minuta
Požar u Indoneziji, poginule najmanje 22 osobe

Požar u Indoneziji, poginule najmanje 22 osobe

Danas pre 32 minuta
Peskov kritikovao izjavu Merca da Rusija obnavlja SSSR i sprema napad na Evropu

Peskov kritikovao izjavu Merca da Rusija obnavlja SSSR i sprema napad na Evropu

RTV pre 42 minuta
FOTO VIDEO Krit pod opsadom: Žestok sukob stočara i policajaca, prevrnuto policijsko vozilo, haos na aerodromu

FOTO VIDEO Krit pod opsadom: Žestok sukob stočara i policajaca, prevrnuto policijsko vozilo, haos na aerodromu

Nova pre 22 minuta
Evropska komisija pokrenula istragu protiv Gugla zbog korišćenja onlajn sadržaja za AI

Evropska komisija pokrenula istragu protiv Gugla zbog korišćenja onlajn sadržaja za AI

Nedeljnik pre 37 minuta