Paramaunt dao ponudu od 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri

Danas pre 50 minuta  |  RTS
Paramaunt dao ponudu od 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri

Paramaunt Skajdens (PSKY.O) dao je konkurentsku ponudu vrednu 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri (WBD.O), u poslednjem pokušaju da nadmaši Netfliks, i stvori medijsku silu koja bi osporila dominaciju striming giganta.

Netfliks je u petak izašao kao pobednik iz višenedeljnog nadmetanja sa Paramauntom i Komkastom, obezbedivši ugovor o kapitalu od 72 milijarde dolara za TV, filmske studije i striming imovinu Vorner Bros Diskaverija. Ali najnoviji pokušaj Paramaunta znači da se nadmetanje za Vorner Bros i njegovu cenjenu imovinu HBO i DC Comics neće brzo završiti. Iz Paramaunt-a tvrde da je njihova ponuda od 30 dolara po akciji, u gotovini, za ceo Vorner Bros Diskaveri, bolja od
Otvori na danas.rs

Dolar »

Ekvadorski sudija naložio bivšem predsedniku Morenu da se pojavi pred sudom

Ekvadorski sudija naložio bivšem predsedniku Morenu da se pojavi pred sudom

Politika pre 50 minuta
NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

Kurir pre 1 sat
Tramp predstavio pomoć od 12 milijardi dolara za američke farmere

Tramp predstavio pomoć od 12 milijardi dolara za američke farmere

Politika pre 1 sat
Paramaunt želi da kupi kompaniju Vorner braders

Paramaunt želi da kupi kompaniju Vorner braders

Danas pre 6 sati
Zelenski: Ukrajini nedostaje 800 miliona dolara za kupovinu američkog oružja

Zelenski: Ukrajini nedostaje 800 miliona dolara za kupovinu američkog oružja

Politika pre 3 sata
Zelenski objavio: "Kratki smo za 800 miliona dolara"

Zelenski objavio: "Kratki smo za 800 miliona dolara"

Alo pre 4 sati
Zelenski u očaju: Milijarde su u igri, fali nam 800 miliona dolara za kupovinu američkog oružja

Zelenski u očaju: Milijarde su u igri, fali nam 800 miliona dolara za kupovinu američkog oružja

Večernje novosti pre 4 sati
Dolar »

Ključne reči

Dolar

Kultura, najnovije vesti »

Paramaunt dao ponudu od 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri

Paramaunt dao ponudu od 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri

Danas pre 50 minuta
Prekršila kraljevski protokol, ali nije mogla da se suzdrži: Džesi Džej zagrlila Kejt, a razlog je srceparajući

Prekršila kraljevski protokol, ali nije mogla da se suzdrži: Džesi Džej zagrlila Kejt, a razlog je srceparajući

Kurir pre 1 sat
Kad zemlja ukrade život

Kad zemlja ukrade život

Radar pre 2 sata
Margaret Atvud: „Sluškinjina priča“ postaje sve više uverljiva

Margaret Atvud: „Sluškinjina priča“ postaje sve više uverljiva

Danas pre 4 sati
Zlatni globus 2026: Film „Jedna bitka za drugom“ najviše puta nominovan, „Beli lotos“ i „Adolescencija“ favoriti u…

Zlatni globus 2026: Film „Jedna bitka za drugom“ najviše puta nominovan, „Beli lotos“ i „Adolescencija“ favoriti u televizijskim kategorijama

Danas pre 4 sati