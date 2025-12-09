Paramaunt dao ponudu od 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri

Paramaunt Skajdens (PSKY.O) dao je konkurentsku ponudu vrednu 108,4 milijarde dolara za Vorner Bros Diskaveri (WBD.O), u poslednjem pokušaju da nadmaši Netfliks, i stvori medijsku silu koja bi osporila dominaciju striming giganta.

Netfliks je u petak izašao kao pobednik iz višenedeljnog nadmetanja sa Paramauntom i Komkastom, obezbedivši ugovor o kapitalu od 72 milijarde dolara za TV, filmske studije i striming imovinu Vorner Bros Diskaverija. Ali najnoviji pokušaj Paramaunta znači da se nadmetanje za Vorner Bros i njegovu cenjenu imovinu HBO i DC Comics neće brzo završiti. Iz Paramaunt-a tvrde da je njihova ponuda od 30 dolara po akciji, u gotovini, za ceo Vorner Bros Diskaveri, bolja od