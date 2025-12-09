Zvezda u problemu pred meč sa Partizanom: „Ekipa koja je imala 19 igrača u rosteru spala je na devet „

KK Crvena zvezda je pobedila Bosnu u Sarajevu sa 86:77, ali uz velike kadrovske probleme crveno-beli dočekuju gostovanje Partizanu Evroligi u petak.

Trener crveno-belih Saša Obradović zbog svega ne može ni da popuni tim za meč. – Ekipa koja je imala 19 igrača u rosteru spala je na devet – između ostalog, naveo je Obradović govoreći o povredama Zvezdinom u igračkom kadru, pa odgovorio na pitanje Harisa Mrkonje iz N1 Sarajevo o povrdi Devontea Grejema. – Požalio se na bol u listu, ali… Ne znam, videćemo o čemu se radi. Takođe se otvara i pitanje hoće li biti spremni Čima Moneke i Ognjen Dobrić, koji nisu ni bili