Kolone na Gazeli, Pančevcu i kod Autokomande: Jutarnji špic u Beogradu, saobraćaj usporen u ovim delovima grada (foto)

Kurir pre 48 minuta
Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a trenutno najveće gužve ima kod Autokomande i na Gazeli.

Kako se vidi na Naxi kamera, kod Autokomadne su se formirale kolone vozila na moto putu u oba smera. Kolona je i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Saobraćaj je usporen i u ulicama koje vode do centra prestonice. Vozače očekuje magla i smanjena vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, ;posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS) uz poziv da se vozi oprezno jer su kolovozi mokri a tokom dana su moguće i
