Užas! Prava katastrofa za Real! Militao ipak teže povređen, otkriveno kolika ga pauza čeka! Ovo će razočarati sve navijače!

Kurir pre 1 minut
Užas! Prava katastrofa za Real! Militao ipak teže povređen, otkriveno kolika ga pauza čeka! Ovo će razočarati sve navijače!…

Fudbaler Real Madrida Eder Militao zadobio je povredu mišića leve noge, saopštio je danas španski klub.

Brazilski defanzivac je na utakmici protiv Selte doživeo rupturu mišića bicepsa femorisa leve noge sa zahvaćenošću proksimalne tetive, a poznati insajder Fabricio Romano je preneo da će sa terena odsustvovati od tri do četiri meseca. Militao (27) je zbog povreda prednjih ukrštenih ligamenata odigrao samo 31 utakmicu za Real Madrid u prethodne dve sezone, dok je u ovoj sezoni zabeležio 16 nastupa za španski klub.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Fudbaleri Milana posle preokreta pobedili Torino u 14. kolu

Fudbaleri Milana posle preokreta pobedili Torino u 14. kolu

Politika pre 1 sat
Fudbaleri Mančester junajteda nadigrali Vulverhempton

Fudbaleri Mančester junajteda nadigrali Vulverhempton

Politika pre 3 sata
Da li je Salah odigrao poslednji meč za Liverpul? Oglasio se Slot nakon što Egipćanin nije otputovao na meč Lige šampiona

Da li je Salah odigrao poslednji meč za Liverpul? Oglasio se Slot nakon što Egipćanin nije otputovao na meč Lige šampiona

Danas pre 4 sati
Mitar Mrkela u Olimpijskom komitetu Srbije

Mitar Mrkela u Olimpijskom komitetu Srbije

Danas pre 6 sati
FIFA uvodi pauze na mečevima na Mundijalu

FIFA uvodi pauze na mečevima na Mundijalu

Danas pre 7 sati
Alonso pred smenom? Ako Real izgubi od Sitija Madriđani biraju između dvojice legendarnih trenera

Alonso pred smenom? Ako Real izgubi od Sitija Madriđani biraju između dvojice legendarnih trenera

Danas pre 7 sati
Odlične vesti za Barselonu! Vraća se Ter Štegen!

Odlične vesti za Barselonu! Vraća se Ter Štegen!

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

FudbalReal MadridMadridInsajderŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Užas! Prava katastrofa za Real! Militao ipak teže povređen, otkriveno kolika ga pauza čeka! Ovo će razočarati sve navijače!…

Užas! Prava katastrofa za Real! Militao ipak teže povređen, otkriveno kolika ga pauza čeka! Ovo će razočarati sve navijače!

Kurir pre 1 minut
Konačno! Bilo je i vreme - povratak Viktora Vembanjame na teren!

Konačno! Bilo je i vreme - povratak Viktora Vembanjame na teren!

Kurir pre 41 minuta
Zvezda u problemu pred meč sa Partizanom: „Ekipa koja je imala 19 igrača u rosteru spala je na devet „

Zvezda u problemu pred meč sa Partizanom: „Ekipa koja je imala 19 igrača u rosteru spala je na devet „

Danas pre 2 sata
Fudbaleri Milana posle preokreta pobedili Torino u 14. kolu

Fudbaleri Milana posle preokreta pobedili Torino u 14. kolu

Politika pre 1 sat
Kragujevčani čekaju Fener u CEV Kupu, Slobodan Kovač ide na megdan sinu!

Kragujevčani čekaju Fener u CEV Kupu, Slobodan Kovač ide na megdan sinu!

Sportske.net pre 3 sata