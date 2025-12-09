Studenti poručili Vučiću na Andrićevom vencu: Vaše vreme je isteklo, raspišite izbore

Studenti koji su se večeras okupili ispred Predsedništva obratili su se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poručili mu da ga narod više ne želi i pozvali ga da raspiše vanredne izbore.

Studenti Pravnog, koji su večeras i pozvali kolege i građane u protestnu šetnju, poručili su predsedniku da "najbolji student Pravnog fakulteta", kako je Vučić sam sebe nazvao, ne gazi Ustav i zakone. "Najbolji student ne gazi Ustav i ne radi protiv zakona koje je učio, najbolji student ne ponižava institucije države u kojoj je taj fakultet uopšte i osnovan", poručili su studenti. Oni su podsetili da od prvog dana protesta ponavljaju da institucije moraju da se