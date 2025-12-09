Studenti poručili Vučiću na Andrićevom vencu: Vaše vreme je isteklo, raspišite izbore

N1 Info pre 57 minuta  |  N1 Beograd
Studenti poručili Vučiću na Andrićevom vencu: Vaše vreme je isteklo, raspišite izbore

Studenti koji su se večeras okupili ispred Predsedništva obratili su se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poručili mu da ga narod više ne želi i pozvali ga da raspiše vanredne izbore.

Studenti Pravnog, koji su večeras i pozvali kolege i građane u protestnu šetnju, poručili su predsedniku da "najbolji student Pravnog fakulteta", kako je Vučić sam sebe nazvao, ne gazi Ustav i zakone. "Najbolji student ne gazi Ustav i ne radi protiv zakona koje je učio, najbolji student ne ponižava institucije države u kojoj je taj fakultet uopšte i osnovan", poručili su studenti. Oni su podsetili da od prvog dana protesta ponavljaju da institucije moraju da se
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

(BLOG) Prvi studentski govor kod Predsedništva, zatražili raspisivanje vanrednih izbora

(BLOG) Prvi studentski govor kod Predsedništva, zatražili raspisivanje vanrednih izbora

N1 Info pre 23 minuta
BLOG UŽIVO Studenti stigli do zgrade javnog servisa, uzvikuju: „RTS – SNS“

BLOG UŽIVO Studenti stigli do zgrade javnog servisa, uzvikuju: „RTS – SNS“

Nova pre 22 minuta
Protestnom šetnjom u Beogradu studenti Pravnog fakulteta obeležili godišnjicu početka blokada

Protestnom šetnjom u Beogradu studenti Pravnog fakulteta obeležili godišnjicu početka blokada

Slobodna Evropa pre 48 minuta
Beograd: Studenti Pravnog fakulteta obeležavaju godišnjicu početka blokade u protestnoj šetnji

Beograd: Studenti Pravnog fakulteta obeležavaju godišnjicu početka blokade u protestnoj šetnji

Serbian News Media pre 22 minuta
Okupljanja povodom godinu dana blokada: Deo studenata Pravnog fakulteta pružio podršku glumcima u Narodnom pozorištu

Okupljanja povodom godinu dana blokada: Deo studenata Pravnog fakulteta pružio podršku glumcima u Narodnom pozorištu

Euronews pre 7 minuta
Studenti Pravnog fakulteta od Vučića zatražili izbore, podržali glumce Narodnog pozorišta

Studenti Pravnog fakulteta od Vučića zatražili izbore, podržali glumce Narodnog pozorišta

Serbian News Media pre 12 minuta
Beograd: Studenti Pravnog fakulteta od Vučića zatražili izbore, podržali glumce Narodnog pozorišta

Beograd: Studenti Pravnog fakulteta od Vučića zatražili izbore, podržali glumce Narodnog pozorišta

Novi magazin pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVanredni izboriIzboriGaza

Društvo, najnovije vesti »

Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Danas pre 38 minuta
Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Danas pre 23 minuta
Studenti na Andrićevom vencu poručili Vučiću: Vaše vreme je isteklo, vreme je da ovaj narod prodiše- raspišite izbore

Studenti na Andrićevom vencu poručili Vučiću: Vaše vreme je isteklo, vreme je da ovaj narod prodiše- raspišite izbore

Danas pre 1 sat
Dečak (7) ostao bez delova prstiju, drugom amputirana dva, a žena potpuno ogluvela: Petarde sve opasnije, naš lekar upozorava…

Dečak (7) ostao bez delova prstiju, drugom amputirana dva, a žena potpuno ogluvela: Petarde sve opasnije, naš lekar upozorava: "Biće invalid ceo život"

Blic pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Danas pre 1 sat