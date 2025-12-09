Početak primene Zakona "Svoj na svome" sa preko 45.000 prijava za upis prava svojine u Srbiji

Naslovi.ai pre 42 minuta

Do 16 časova drugog dana primene zakona podneto je preko 45.000 zahteva za upis prava svojine, građani koriste digitalnu platformu i uslužne centre širom zemlje.

Zakonom "Svoj na svome" građani Srbije imaju mogućnost da u roku od dva meseca upišu prava svojine na nepokretnostima uz minimum dokumentacije. Procene govore o oko pet miliona nelegalnih objekata u zemlji. Ministarka Aleksandra Sofronijević ističe da ovaj zakon nije zakon o legalizaciji, već o upisu prava svojine. NIN Danas Danas

Do 11 časova trećeg dana primene zakona podneto je više od 32.000 zahteva za upis prava svojine, što pokazuje veliko interesovanje građana. Na Jutjub nalogu za obuke "Svoj na svome" zabeleženo je preko 215.000 pregleda. Sputnik

Prvog dana primene zakona podneto je preko 19.000 zahteva, od čega je oko 40% prijava putem online platforme, dok su ostale podnete u opštinama i na poštanskim šalterima. Zbog velikog interesovanja bilo je i kraćih tehničkih zastoja. Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković je istakao zadovoljstvo građana zbog mogućnosti rešavanja pitanja imovine, uključujući i oko 500.000 proteranih iz Hrvatske. RTV Radio 021 B92 Kurir

Do 16 časova drugog dana primene zakona podneto je preko 45.000 zahteva za upis prava svojine putem digitalne platforme i uslužnih centara širom zemlje, što potvrđuje veliki odziv građana. Alo

U različitim gradovima, poput Kragujevca, Vranja, Sremske Mitrovice, Gornjeg Milanovca i Vlasotinca, organizovane su lokacije i uslužni centri za podnošenje zahteva, uključujući mesne zajednice i pošte, kako bi se olakšao pristup građanima bez pristupa internetu. Grad Sremska Mitrovica je otvorio centralnu info-kancelariju i planira mobilnu kancelariju za dodatnu pomoć građanima. iKragujevac OK radio Ozon RINA RINA B92 Jugmedia RTV

Program "Svoj na svome" traje do 5. februara 2026. godine, a prijave se mogu podnositi radnim danima od 9 do 15 časova u uslužnim centrima i elektronski preko portala eUprava, što dodatno olakšava pristup građanima. Alo

Građani su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti da konačno reše pitanje svoje imovine, a pojedinačne priče pokazuju koliko je ovaj zakon značajan za mnoge, uključujući i Anđu Obradović iz Batajnice koja je decenijama čekala na upis svoje kuće. Alo Kurir