Početak primene Zakona "Svoj na svome" sa preko 45.000 prijava za upis prava svojine u Srbiji

Naslovi.ai pre 42 minuta
Početak primene Zakona "Svoj na svome" sa preko 45.000 prijava za upis prava svojine u Srbiji

Do 16 časova drugog dana primene zakona podneto je preko 45.000 zahteva za upis prava svojine, građani koriste digitalnu platformu i uslužne centre širom zemlje.

Zakonom "Svoj na svome" građani Srbije imaju mogućnost da u roku od dva meseca upišu prava svojine na nepokretnostima uz minimum dokumentacije. Procene govore o oko pet miliona nelegalnih objekata u zemlji. Ministarka Aleksandra Sofronijević ističe da ovaj zakon nije zakon o legalizaciji, već o upisu prava svojine. NIN Danas Danas

Do 11 časova trećeg dana primene zakona podneto je više od 32.000 zahteva za upis prava svojine, što pokazuje veliko interesovanje građana. Na Jutjub nalogu za obuke "Svoj na svome" zabeleženo je preko 215.000 pregleda. Sputnik

Prvog dana primene zakona podneto je preko 19.000 zahteva, od čega je oko 40% prijava putem online platforme, dok su ostale podnete u opštinama i na poštanskim šalterima. Zbog velikog interesovanja bilo je i kraćih tehničkih zastoja. Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković je istakao zadovoljstvo građana zbog mogućnosti rešavanja pitanja imovine, uključujući i oko 500.000 proteranih iz Hrvatske. RTV Radio 021 B92 Kurir

Do 16 časova drugog dana primene zakona podneto je preko 45.000 zahteva za upis prava svojine putem digitalne platforme i uslužnih centara širom zemlje, što potvrđuje veliki odziv građana. Alo

U različitim gradovima, poput Kragujevca, Vranja, Sremske Mitrovice, Gornjeg Milanovca i Vlasotinca, organizovane su lokacije i uslužni centri za podnošenje zahteva, uključujući mesne zajednice i pošte, kako bi se olakšao pristup građanima bez pristupa internetu. Grad Sremska Mitrovica je otvorio centralnu info-kancelariju i planira mobilnu kancelariju za dodatnu pomoć građanima. iKragujevac OK radio Ozon RINA RINA B92 Jugmedia RTV

Program "Svoj na svome" traje do 5. februara 2026. godine, a prijave se mogu podnositi radnim danima od 9 do 15 časova u uslužnim centrima i elektronski preko portala eUprava, što dodatno olakšava pristup građanima. Alo

Građani su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti da konačno reše pitanje svoje imovine, a pojedinačne priče pokazuju koliko je ovaj zakon značajan za mnoge, uključujući i Anđu Obradović iz Batajnice koja je decenijama čekala na upis svoje kuće. Alo Kurir

Povezane vesti »

"Mi smo sad u ovoj prvoj fazi": Građani evidentiraju nelegalne objekte po novom zakonu, prvog dana 19.000 prijava

"Mi smo sad u ovoj prvoj fazi": Građani evidentiraju nelegalne objekte po novom zakonu, prvog dana 19.000 prijava

Euronews pre 1 sat
Do 16 časova - 45.036 zahteva za legalizaciju: Veliko interesovanje građana

Do 16 časova - 45.036 zahteva za legalizaciju: Veliko interesovanje građana

Alo pre 52 minuta
Legalizacija u Sremskoj Mitrovici - dostupna i mobilna kancelarija

Legalizacija u Sremskoj Mitrovici - dostupna i mobilna kancelarija

RTV pre 2 sata
Opština Vlasotince poziva građane da preko državnog programa “Svoj na svome” urede imovinska prava

Opština Vlasotince poziva građane da preko državnog programa “Svoj na svome” urede imovinska prava

Jugmedia pre 3 sata
Više od 32.000 prijava za legalizaciju: Ne smanjuje se interesovanje građana za akciju "Svoj na svome"

Više od 32.000 prijava za legalizaciju: Ne smanjuje se interesovanje građana za akciju "Svoj na svome"

Kurir pre 2 sata
RGZ: Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

RGZ: Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

RTV pre 4 sati
Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

Više od 32.000 prijava za legalizaciju do danas u 11 časova

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaAleksandar Sofronijević

Društvo, najnovije vesti »

13.12. – Protest u kampusu u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti

13.12. – Protest u kampusu u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti

Mašina pre 12 minuta
(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

N1 Info pre 22 minuta
Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Beta pre 2 minuta
Profesori Pete beogradske gimnazije uputili pismo ministru prosvete

Profesori Pete beogradske gimnazije uputili pismo ministru prosvete

Danas pre 22 minuta
U toku vežba 250. raketne brigade Srpski štit 2025

U toku vežba 250. raketne brigade Srpski štit 2025

RTV pre 22 minuta