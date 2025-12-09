Revolucionarna kapa za mozak – nada za bebe rođene sa povredama

Kapa za skeniranje novorođenčadi koja koristi svetlo i ultrazvuk da bi pratila mozak prva je te vrste na svetu, kažu istraživači.

Oni se nadaju da će ova tehnologija ubrzati postavljanje dijagnoze i negu dece sa stanjima kao što su cerebralna paraliza, epilepsija i poteškoće u učenju. U sobi za snimanje u porodilištu Rouzi u Kembridžu, u istočnoj Engleskoj, tronedeljni Teo čvrsto spava u krevecu, nesvestan da pomaže pri ispitivanju nove tehnologije koja bi mogla da promeni živote drugima. Doktorka Flora Faure mu nežno namešta na glavu malu crnu kapu koja izgleda kao kapa za plivanje ili nešto