Tramp zapretio novim carinama Meksiku zbog „duga“ u vodi

Portparol meksičkog Ministarstva ekonomije nije komentarisao izjavu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će uvesti dodatnih pet odsto carina Meksiku ako zemlja odmah ne obezbedi vodu za američke poljoprivrednike. Tramp je optužio Meksiko da krši sporazum iz 1944. godine koji reguliše podelu vode između dve zemlje, preneo je Rojters. Prema tom sporazumu, Meksiko bi trebalo da pošalje 1,75 miliona hektara vode SAD iz Rio Grandea kroz mrežu brana i akumulacija svakih pet godina. Tramp tvrdi da Meksiko