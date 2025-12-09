Kad zemlja ukrade život

U ranjivom šavu između sela, tj. porodice i grada, tj. individualne žene, Radmila Petrović ide korak dalje u „Nisam znala šta nosim u sebi“, otvara ga i gleda kao u duboki bunar u kojem je voda nedosežna

Nisam znala šta nosim u sebi nova je zbirka poezije – radije romana u stihu – Radmile Petrović u izdanju izdavačke kuće Šmeker-devojka. Kao i prethodne zbirke ove mlade pjesnikinje Moja mama zna šta se dešava u gradovima, Celulozni rokenrol i Miris zemlje, i ovo djelo stilski i tematski karakterišu naizgled jednostavan jezik bogatih i iznenađujućih metafora kao i bespoštedno razračunavanje sa sopstvenom porodicom, težnjama i željama u sistemu gluvom za žensko