Panika u Bujanovcu: Masovna potražnja obara dinar, evro se prodaje za 120 i preti da probije tu cifru

Jedan evro se u lokalnim menjačnicama u Bujanovcu prodaje za 120 dinara, ali menjači kažu da će zbog velike potražnje danas probiti ovu cifru, piše portal Bujanovačke. „Građani masovno prazne slamarice, podižu novac s računa, svi koji imaju dinare ili rade s njima menjaju ih u evre“, kaže sagovornik iz jedne bujanovačke menjačnice. Po zvaničnom kursu Narodne banke Srbije (NBS) kurs evra iznosi 117,75 dinara i znatno je niži od realnog stanja na terenu. U ponedeljak
