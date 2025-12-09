Jokić prognozirao – Amerikanac „poleteo“: Pelikansi imaju novu NBA zvezdu

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, prepoznao je talenat Derika Kvina, a 13. pik sa ovogodišnjeg NBA drafta opravdao je sve dobijene pohvale u meču Nju Orleansa protiv San Antonija u kom je ostvario prvi tripl-dabl u karijeri.

Nije novost da igrači koji u NBA uđu u senci drugih mladih zvezda na kraju budu daleko bolji od onih koji su bili u prvom planu. Najbolji primer za to je Nikola Jokić, ali istim putem krenuo je i Derik Kvin za koga je i sam srpski as imao samo reči hvale. Mladi Amerikanac iazbran je od strane Pelikansa kao 13. pik na draftu i sada je najbolji igrač Nju Orlensa koji je poražen od San Antonija (135:132). Međutim, sam rezultat ostao je u senci Kvina koji je stigao do