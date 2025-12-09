Vestbruk ponovo "beži" Jokiću VIDEO

B92 pre 1 sat
Vestbruk ponovo "beži" Jokiću VIDEO

Nikola Jokić postepeno "topi" prednost koju ima Oskar Robertson kada je u pitanju tripl-dabl učinak, ali mu glavobolju zadaje Rasel Vestbruk.

Doskorašnji saigrač srpskog centra iz Denvera igrao kao preporođen otkako je pojačao Sakramento. U porazu od Indijane (116:105), 37-godišnji košarkaš je došao do 207. tripl-dabla u karijeri, a četvrtog ove sezone. Vestbruk je upisao 24 poena, 14 asistencija i 13 skokova, međutim, to nije bilo dovoljno da njegov tim izbegne poraz. Nikola Jokić je trenutno na koti "175", Oskar Robertson ima 181, a nekadašnji član Oklahome beži rođenom Somborcu 32 tripl-dabla, što
