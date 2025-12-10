Bez struje u ovim delovima Beograda Danas vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku

Blic pre 1 sat
Bez struje u ovim delovima Beograda Danas vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku
Najavljeni su prekidi u isporuci električne energije u šest opština Beograda od 8 do 18 sati Deo naselja Vinča u opštini Grocka biće bez vode od 8 do 22 sata zbog radova na vodovodnoj mreži Elektrodistribucija Srbije za danas, 10. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, a zbog planiranih radova, u delu jedne beogradske opštine potrošači će skoro ceo dan biti bez vode. Proverite da li ste na spisku. Isključenja struje
Alo pre 4 sati
VinčaGrocka

