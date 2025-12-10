Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Cene nafte i danas su nastavile pad, zbog strahova od sve veće ponude, što je nadmašilo goruće geopolitičke rizike.

Tako se nafta Brent kretala oko 62 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 58 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Trgovci očekuju mesečne izveštaje o tržištu od američke Uprave za energetske informacije (EIA) i Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK plus), nakon što je IEA upozorila na značajan višak u 2026. godini, a OPEK revidirao svoje izglede za treći kvartal sa deficita na suficit. Kina je povećala kupovinu