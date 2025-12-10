Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Blic pre 28 minuta
Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Cene nafte i danas su nastavile pad, zbog strahova od sve veće ponude, što je nadmašilo goruće geopolitičke rizike.

Tako se nafta Brent kretala oko 62 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 58 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Trgovci očekuju mesečne izveštaje o tržištu od američke Uprave za energetske informacije (EIA) i Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK plus), nakon što je IEA upozorila na značajan višak u 2026. godini, a OPEK revidirao svoje izglede za treći kvartal sa deficita na suficit. Kina je povećala kupovinu
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Putin danas može pozvati Vučića, kao što je Berluskoni pozvao Đinđića i vratio Srbiji Telekom

Putin danas može pozvati Vučića, kao što je Berluskoni pozvao Đinđića i vratio Srbiji Telekom

Politika pre 4 sati
Otvoreno pismo predsednicima Vladimiru Putinu i Donaldu Trampu

Otvoreno pismo predsednicima Vladimiru Putinu i Donaldu Trampu

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati
Tramp odobrio: Ovi Nvidia čipovi mogu u Kinu

Tramp odobrio: Ovi Nvidia čipovi mogu u Kinu

B92 pre 7 sati
Cenovna klackalica i kontrola: Hoće li Srbija smanjiti akcize na gorivo zbog sankcija NIS-u

Cenovna klackalica i kontrola: Hoće li Srbija smanjiti akcize na gorivo zbog sankcija NIS-u

Euronews pre 10 sati
Tramp odobrio izvoz moćnog Nvidijinog čipa H200: Najjači ostaju zabranjeni, stručnjaci strahuju da će Kina doći u prednost…

Tramp odobrio izvoz moćnog Nvidijinog čipa H200: Najjači ostaju zabranjeni, stručnjaci strahuju da će Kina doći u prednost

Nedeljnik pre 10 sati
Trump: Nvidia smije prodavati H200 čipove Kinezima

Trump: Nvidia smije prodavati H200 čipove Kinezima

SEEbiz pre 11 sati
Nestašica bakra zabrinjava industriju: "Rastući deficit i sve veća dominacija Kine na tržištu prete da destabilizuju globalne…

Nestašica bakra zabrinjava industriju: "Rastući deficit i sve veća dominacija Kine na tržištu prete da destabilizuju globalne lance snabdevanja"

Blic pre 12 sati

Ključne reči

Cena nafteOPEKKinaDeficitsuficitDolarnafta

Društvo, najnovije vesti »

Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Blic pre 28 minuta
MVP Mozzart Sport – Novak i Angelina najbolji u 2025. godini

MVP Mozzart Sport – Novak i Angelina najbolji u 2025. godini

Blic pre 53 minuta
Agencija za zaštitu životne sredine: U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i delu Niša vazduh bio izuzetno zagađen

Agencija za zaštitu životne sredine: U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i delu Niša vazduh bio izuzetno zagađen

Danas pre 1 sat
Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Danas pre 2 sata
Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Danas pre 1 sat