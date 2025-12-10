Pijan udarao sestru u glavu, pa nasrnuo na oca: Užas u Obrenovcu, muškarac (29) uhapšen zbog porodičnog nasilja

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a tužilaštvo vodi istragu Protiv J.B. podneta je krivična prijava za počinjeno nasilje Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedelju J.

B. (29) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Grabovcu počinio nasilje u porodici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava. J. B. je u pijanom stanju, nakon svađe sa sestrom J. B. (35) i ocem A. B. (58), počeo da lomi čaše po kući. Zatim je sestri zadao više udaraca u predelu lica i glave, nakon čega je nasrnuo i na oca, kog je gurnuo, pa se ovaj posekao na razbijeno staklo. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u