Skinula se sestra Miljane Kulić: Ana pokazala zanosne obline: U kupaćem, a oko nje sneg (foto)

Miljanine sestre, Tijana i Ana posvećene su treninzima i obrazovanju Marija Kulić jednom prilikom istakla je koliko je ponosna na Anu Porodica Kulić godinama unazad privlači pažnju javnosti zbog boravka Miljane Kulić u rijaliti programima, čiji deo je bila i njena majka Marija, dok se ostatak porodice ne eksponira u medijima.

Miljana ima dve sestre - Tijanu i Anu, koje nisu deo javnog života, ali koje privlače veliku pažnju na društvenim mrežama. Mnogi komentarišu da su obe sušta suprotnost rijaliti učesnici. Ana redovno trenira i zdravo se hrani, a često se hvali izvajanom figurom, te je sada podelila fotografiju sa zimovanja, ali u kupaćem kostimu i pokazala zanosne obline i ravan stomak. Kako je Marija Kulić ispričala svojevremeno ponosna je na ćerku Anu koja planira da studije