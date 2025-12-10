Skinula se sestra Miljane Kulić: Ana pokazala zanosne obline: U kupaćem, a oko nje sneg (foto)

Blic pre 29 minuta
Skinula se sestra Miljane Kulić: Ana pokazala zanosne obline: U kupaćem, a oko nje sneg (foto)

Miljanine sestre, Tijana i Ana posvećene su treninzima i obrazovanju Marija Kulić jednom prilikom istakla je koliko je ponosna na Anu Porodica Kulić godinama unazad privlači pažnju javnosti zbog boravka Miljane Kulić u rijaliti programima, čiji deo je bila i njena majka Marija, dok se ostatak porodice ne eksponira u medijima.

Miljana ima dve sestre - Tijanu i Anu, koje nisu deo javnog života, ali koje privlače veliku pažnju na društvenim mrežama. Mnogi komentarišu da su obe sušta suprotnost rijaliti učesnici. Ana redovno trenira i zdravo se hrani, a često se hvali izvajanom figurom, te je sada podelila fotografiju sa zimovanja, ali u kupaćem kostimu i pokazala zanosne obline i ravan stomak. Kako je Marija Kulić ispričala svojevremeno ponosna je na ćerku Anu koja planira da studije
Otvori na blic.rs

Sneg »

Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Telegraf pre 11 sati
Da li će biti snega za Novu godinu? Meteorolog otkrio šta nas verovatno čeka

Da li će biti snega za Novu godinu? Meteorolog otkrio šta nas verovatno čeka

Alo pre 15 sati
Vremenska prognoza za 9. decembar: Svežije jutro uz blagi rast temperature

Vremenska prognoza za 9. decembar: Svežije jutro uz blagi rast temperature

Mondo pre 18 sati
Olimpijski centar "Jahorina" i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Olimpijski centar "Jahorina" i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Euronews pre 4 sati
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

BizLife pre 4 sati
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti

Telegraf pre 5 sati
Potpisano: Sa ski-pasom Skijališta Srbije tri dana besplatnog skijanja na Jahorini Fazi Mraz donosi prazničnu čaroliju deci…

Potpisano: Sa ski-pasom Skijališta Srbije tri dana besplatnog skijanja na Jahorini Fazi Mraz donosi prazničnu čaroliju deci juga Srbije BUDVA ZA DOČEK 2026: Sedam dana spektakla i novogodišnji aranžmani već od 40 evra Black Friday 2025 Srbija – Najbolji

Domino magazin pre 7 sati
Sneg »

Ključne reči

Sneg

Zabava, najnovije vesti »

Skinula se sestra Miljane Kulić: Ana pokazala zanosne obline: U kupaćem, a oko nje sneg (foto)

Skinula se sestra Miljane Kulić: Ana pokazala zanosne obline: U kupaćem, a oko nje sneg (foto)

Blic pre 29 minuta
Udala se za 15 godina starijeg i napustila Srbiju: Sada pokazala kako je okitila luks stan u Dubaiju, a kada je ustala u…

Udala se za 15 godina starijeg i napustila Srbiju: Sada pokazala kako je okitila luks stan u Dubaiju, a kada je ustala u kratkoj pidžami muškarcima su pale vilice (Foto)

Blic pre 19 minuta
"Čuo sam da je spavao sa nekom, to je velika sramota" Otac Asmina Durdžića šokiran ponašanjem sina, hitno se oglasio: "Ne…

"Čuo sam da je spavao sa nekom, to je velika sramota" Otac Asmina Durdžića šokiran ponašanjem sina, hitno se oglasio: "Ne možemo to da podnesemo"

Blic pre 9 minuta
Tokom zime svi prave jednu istu grešku sa PVC prozorima - evo kako da je izbegnete

Tokom zime svi prave jednu istu grešku sa PVC prozorima - evo kako da je izbegnete

Blic pre 59 minuta
Džejla Ramović otkrila šta je doživela tokom "Zvezda Granda" nakon mnogo godina iznela sve u javnost: "Imala sam taj problem"…

Džejla Ramović otkrila šta je doživela tokom "Zvezda Granda" nakon mnogo godina iznela sve u javnost: "Imala sam taj problem"

Blic pre 49 minuta