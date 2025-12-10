"Za postupak legalizacije prijavljeno više od 45.000 objekata" Sofronijević: Vrlo je jednostavna procedura

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je večeras da je za postupak legalizacije do sada prijavljeno 45.036 objekata, od čega je više od 55 odsto prijava stiglo elektronskim putem.

Ministarka je istakla da se do kraja dana očekuje da broj prijavljenih objekata dostigne 50.000, ali i da sistem funkcioniše bez zastoja uprkos velikom interesovanju. Za onlajn prijavu, kako je objasnila, građanima su potrebni samo važeća lična karta, pristup internetu i imejl adresa. - Vrlo je jednostavna procedura i svako ko ima elementarno tehničko znanje može da popuni prijavu - rekla je Sofronijević za RTS. Ministarka je naglasila da mesto prebivališta ili