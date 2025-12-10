Agencija za zaštitu životne sredine: U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i delu Niša vazduh bio izuzetno zagađen

U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i na dve merne stanice u Nišu, od 20,00 do 20,59. kvalitet vazduha je bio „izuzetno zagađen“, objavila je Agencija za zaštitu životne sredine.

U Šapcu, Loznici, Paraćinu, Kraljevu, Kruševcu, Prokuplju, na mernoj stanici Čačak 2, u beogradskim naseljima Jajinci, Leštane i Sopot vazduh je bio „veoma zagađen“, navodi se. U Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu – Rumenička, na Novom Beogradu i mernoj stanici stanici Neograd – Mostar, u Obrenovcu – Centar vazduh je bio „zagađen“, navodi se. Vazduh je bio „zagađen“ i u Smederevu, na mernim stanicama Centar i Radinac kao i u Kragujevcu, Popovcu, Čačku i Jagodini. Na