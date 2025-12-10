Američka strategija bezbednosti – pohvale iz Moskve, konfuzija u Briselu

Danas pre 24 minuta  |  Dojče vele
Američka strategija bezbednosti – pohvale iz Moskve, konfuzija u Briselu

Sjedinjene Države teže „korekciji kursa“ u Evropi – stručnjaci su zabrinuti.

Uprkos dugačkoj listi optužbi, političari EU i dalje se drže transatlantskog partnerstva. „Ne možemo prihvatiti pretnju mešanjem u politički život Evrope“, rekao je Antonio Kosta u ponedeljak ujutru u Briselu. Predsednik Evropskog saveta izrazio je zabrinutost tokom diskusije u Institutu Žak Delor i naglasio evropski suverenitet. Povod je nova nacionalna strategija bezbednosti SAD, koja se u velikoj meri doživljava kao uvreda za Evropu. Američka vlada redovno
Nema preživelih u padu ruskog aviona. Ogromna letelica se srušila u Ivanovskoj oblasti: Pokrenut krivični postupak

Blic pre 3 sata
Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Danas pre 3 sata
Portparolka Evropske komisije: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

Danas pre 4 sati
Ruski agenti haraju Evropom; Masovne sabotaže izazivaju strah

B92 pre 14 minuta
Kremlj: Moguća konfiskacija ruske imovine imaće ozbiljne posledice

Sputnik pre 44 minuta
Rešavanje ukrajinskog sukoba – Trampov najvažniji prioritet

Vesti online pre 1 sat
Mask: Evropsku komisiju treba ukinuti

Sputnik pre 49 minuta

Američka strategija bezbednosti – pohvale iz Moskve, konfuzija u Briselu

Danas pre 24 minuta
Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Danas pre 9 minuta
Pucnjava na državnom univerzitetu, ima mrtvih. Haos u Kentakiju: jake policijske snage na licu mesta

Blic pre 29 minuta
NATO zemlja se sprema za rat?! Vojska nabavila stotine ometača i detektora dronova: "To je veoma važno..."

Blic pre 14 minuta
"Ne, nisam mu to obećao, ali je tražio", Tramp demantovao Orbanove tvrdnje o američkom "finansijskom štitu": "Podržavam lidere…

Blic pre 19 minuta