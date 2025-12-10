Bakić: Što režim kasnije raspiše izbore, to će gore proći

Profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić izjavio je da je aktuelnom režimu u Srbiji „svakako kraj“ i dodao da na drugoj strani postoji svest da cena sloma režima može biti visoka i da ta svest čini proces dužim.

On je ocenio i da što kasnije izbori dođu da će režimu biti teže. On je rekao da 13 godina „mnogo košta", a da će 14 koštati „još više". Što kasnije raspiše izbore, to će gore proći, poručio je Jovo Bakić. „U onom trenutku kada se bilo koji režim, naročito autoritarni, sve više oslanja na silu, umesto na ubeđivanju znate da mu je kraj", poručio je Bakić u emisiji „N1 Direktno". Upitan šta je visoka cena sloma režima, Bakić je odgovorio da su to „ljudski životi, jer
IzboriJovo Bakić

