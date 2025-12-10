Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Danas pre 10 minuta
Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV izjavio je danas da je nerealno tražiti mirovni plan za Ukrajinu bez uključivanje Evrope u razgovore. „Tražiti mirovni sporazum bez uključivanja Evrope u diskusije je, dozvolite mi da kažem, nerealno.

Rat je u Evropi i mislim da Evropa mora biti strana u garancijama koje su nam potrebne za bezbednost, kako sada tako i u budućnosti“, rekao je papa koji je danas primio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Papa je novinarima na pitanje o mogućnosti prihvatanja poziva Zelenskog da poseti Ukrajinu, odgovorio je da se nada. „Nadam se“, rekao je papa ali je dodao da je nemoguće predvideti kada bi se takvo putovanje moglo da bude, preneo je pariski list Mond
