Sofronijević: Za legalizaciju od juče prijavljeno više od 45.000 objekata

Danas pre 55 minuta  |  RTS
Sofronijević: Za legalizaciju od juče prijavljeno više od 45.000 objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je za RTS da je prijavljeno više od 45.000 nelegalnih objekata, od čega je 55 odsto prijava stiglo elektronskim putem.

Istakla je da sistem funkcioniše bez zastoja uprkos velikom interesovanju. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su, prema poslednjim podacima, građani prijavili 45.036 nelegalnih objekata. Očekuje da će do kraja dana taj broj dostići 50.000, a možda čak i 60.000 prijava. Istakla je da se očekuje da će broj prijava svakog dana rasti. Osvrnula se i na funkcionisanje sistema, objasnivši da je do određenog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Za postupak legalizacije prijavljeno više od 45.000 objekata" Sofronijević: Vrlo je jednostavna procedura

"Za postupak legalizacije prijavljeno više od 45.000 objekata" Sofronijević: Vrlo je jednostavna procedura

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSlegalizacijaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Guglovi robotaksiji postaju sve prgaviji: "Gradom voze kao agresivni njujorški taksisti"

Guglovi robotaksiji postaju sve prgaviji: "Gradom voze kao agresivni njujorški taksisti"

Blic pre 10 minuta
Sofronijević: Za legalizaciju od juče prijavljeno više od 45.000 objekata

Sofronijević: Za legalizaciju od juče prijavljeno više od 45.000 objekata

Danas pre 55 minuta
Evropski izveštaj o tržištu rada: Ogroman manjak radne snage u ključnim sektorima, dok žene i mladi ostaju na margini

Evropski izveštaj o tržištu rada: Ogroman manjak radne snage u ključnim sektorima, dok žene i mladi ostaju na margini

Blic pre 1 sat
"Za postupak legalizacije prijavljeno više od 45.000 objekata" Sofronijević: Vrlo je jednostavna procedura

"Za postupak legalizacije prijavljeno više od 45.000 objekata" Sofronijević: Vrlo je jednostavna procedura

Blic pre 2 sata
Šansa da zaradite 23.000 evra na poslu za 100 dana: Misija koja traži najizdržljivije

Šansa da zaradite 23.000 evra na poslu za 100 dana: Misija koja traži najizdržljivije

Blic pre 2 sata