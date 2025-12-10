Sofronijević: Za legalizaciju od juče prijavljeno više od 45.000 objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je za RTS da je prijavljeno više od 45.000 nelegalnih objekata, od čega je 55 odsto prijava stiglo elektronskim putem.

Istakla je da sistem funkcioniše bez zastoja uprkos velikom interesovanju. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su, prema poslednjim podacima, građani prijavili 45.036 nelegalnih objekata. Očekuje da će do kraja dana taj broj dostići 50.000, a možda čak i 60.000 prijava. Istakla je da se očekuje da će broj prijava svakog dana rasti. Osvrnula se i na funkcionisanje sistema, objasnivši da je do određenog