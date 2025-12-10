(VIDEO) Veče preokreta u Ligi Šampiona: Pobede Barselone i Liverpula, Čelsi ispustio prednost u Bergamu

Danas pre 25 minuta  |  V. R.
(VIDEO) Veče preokreta u Ligi Šampiona: Pobede Barselone i Liverpula, Čelsi ispustio prednost u Bergamu

Na fudbalskim stadionima širom Evrope se odigravaju mečevi šestog kola Lige Šampiona.

Inter je na San Siru dočekao ekipu Liverpula. Tokom prvih pola sata utakmice nije bilo većih uzbuđenja, a onda su gosti u 31. minutu poveli golom koji je glavom postigao Konate. Međutim, nakon gledanja snimka u VAR sobi je utvrđeno da je lopta pre nego što je došla do defanzivca pogodila u ruku Ekitikea, nakon skoka Van Dajka. Tako je se na poluvreme otišlo rezultatom 0:0. U nastavku je bilo nešto dinamičnije gosti iz Liverpula su bili konkretniji, ali su mreže
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

(VIDEO) Liga šampiona: Bajern gubio u Minhenu, a onda je „kaznena ekspedicija“ za 12 minuta završila posao

(VIDEO) Liga šampiona: Bajern gubio u Minhenu, a onda je „kaznena ekspedicija“ za 12 minuta završila posao

Danas pre 2 sata
Savićević otkrio: Rekao sam Piksiju da izbaci Tadića iz reprezentacije

Savićević otkrio: Rekao sam Piksiju da izbaci Tadića iz reprezentacije

Danas pre 5 sati
Penal prekinuo uspavanku na "Meaci", Virc povučen, Inter dotučen!

Penal prekinuo uspavanku na "Meaci", Virc povučen, Inter dotučen!

Sportske.net pre 25 minuta
Kunde za tri minuta režirao preokret, Barsa prvi put pobedila Ajntraht

Kunde za tri minuta režirao preokret, Barsa prvi put pobedila Ajntraht

RTS pre 25 minuta
Kada Leve nema, Žil Kunde kolo vodi! Boginja provincije uzela meru Čelsiju, goleada u briselskom predgrađu!

Kada Leve nema, Žil Kunde kolo vodi! Boginja provincije uzela meru Čelsiju, goleada u briselskom predgrađu!

Sportske.net pre 25 minuta
Poklon penal za pobedu Liverpula: Inter doživeo ono što bi malo koji klub!

Poklon penal za pobedu Liverpula: Inter doživeo ono što bi malo koji klub!

Hot sport pre 10 minuta
(VIDEO) Dan preokreta u LŠ: Ovako je Atalanta srušila Čelsi

(VIDEO) Dan preokreta u LŠ: Ovako je Atalanta srušila Čelsi

Sport klub pre 0 minuta

Ključne reči

ČelsiFudbalLiverpulInterBarselonaLiga ŠampionaLiverpul Čelsi

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Veče preokreta u Ligi Šampiona: Pobede Barselone i Liverpula, Čelsi ispustio prednost u Bergamu

(VIDEO) Veče preokreta u Ligi Šampiona: Pobede Barselone i Liverpula, Čelsi ispustio prednost u Bergamu

Danas pre 25 minuta
Rukometašice Crne Gore deklasirale Srbiju, pa ubedljivo poražene u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Rukometašice Crne Gore deklasirale Srbiju, pa ubedljivo poražene u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 40 minuta
Bliži se derbi sa Partizanom: Čima Moneke progovorio o povredi

Bliži se derbi sa Partizanom: Čima Moneke progovorio o povredi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Dejan Bodiroga poslao jaku poruku sa ulica Beograda

(VIDEO) Dejan Bodiroga poslao jaku poruku sa ulica Beograda

Danas pre 1 sat
Predsednik FIFA optužen za kršenje etičkih pravila i neutralnosti zbog Donalda Trampa

Predsednik FIFA optužen za kršenje etičkih pravila i neutralnosti zbog Donalda Trampa

Danas pre 2 sata