Tender za sanaciju stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici: Čekaju li nas veštačenje i arbitraža

Forbes pre 1 sat  |  Ivan Radak
Tender za sanaciju stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici: Čekaju li nas veštačenje i arbitraža

Tender koji je Infrastruktura železnice Srbije raspisala pre pet dana, a kojim se traži projektovanje i izvođenje radova na sanaciji krila A i D stanice Novi Sad, kao i stanica Bačka Topola i Subotica, dodatno će poskupeti ovaj ionako veoma skup projekat.

Uz to, potencijalno može i da zakomplikuje ionako komplikovanu situaciju nastalu nakon pada nadstrešnice. Na Portalu javnih nabavki ne navodi se procenjena vrednost radova. Međutim, Infrastruktura železnice Srbije objavila je da je Vlada za ove namene izdvojila 453,75 miliona dinara odnosno oko 3,9 miliona evra (uz još oko 1,3 miliona evra za uređenje stajališta tehničko-putničke stanice Novi SAD). Imajući u vidu da je predviđena sanacija praktično četiri objekta
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Tenderi za radove na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Moguće su komplikacije

Tenderi za radove na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Moguće su komplikacije

Radio 021 pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderSuboticaBačka TopolaNovi SadBačkaŽeleznice SrbijeTopolaZeleznička stanica

Ekonomija, najnovije vesti »

Električar naplatio više od 50.000 dinara za popravku grla sijalice

Električar naplatio više od 50.000 dinara za popravku grla sijalice

Kamatica pre 4 minuta
Vučić: Ruse čekamo do 15. januara, posle toga delujemo kao država

Vučić: Ruse čekamo do 15. januara, posle toga delujemo kao država

Bujanovačke pre 13 minuta
Hoće li se evro i danas prodavati po 120 dinara: Koliki kurs smeju da zaračunavaju menjačnice

Hoće li se evro i danas prodavati po 120 dinara: Koliki kurs smeju da zaračunavaju menjačnice

Nova pre 9 minuta
Stanje u ribarstvu sve lošije – tri četvrtine ribe na domaćem tržištu iz uvoza

Stanje u ribarstvu sve lošije – tri četvrtine ribe na domaćem tržištu iz uvoza

Biznis.rs pre 34 minuta
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Nova pre 39 minuta