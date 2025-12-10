Uhapšene četiri osobe osumnjičene za paljenje automobila tužiteljke u Subotici, među njima maloletnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici identifikovali su i pronašli četiri osobe koje se sumnjiče da su, u toku noći, zapalile automobil tužiteljke u Subotici.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (20) i D. K. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok će dvojica maloletnika, uz izveštaj o hapšenju, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici, navodi se u saopštenju. S. B. i D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Podsetimo, u toku noći između utorka