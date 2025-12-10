Uhapšene četiri osobe osumnjičene za paljenje automobila tužiteljke u Subotici, među njima maloletnici

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Uhapšene četiri osobe osumnjičene za paljenje automobila tužiteljke u Subotici, među njima maloletnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici identifikovali su i pronašli četiri osobe koje se sumnjiče da su, u toku noći, zapalile automobil tužiteljke u Subotici.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (20) i D. K. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok će dvojica maloletnika, uz izveštaj o hapšenju, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici, navodi se u saopštenju. S. B. i D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Podsetimo, u toku noći između utorka
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Privedeni osumnjičeni za paljenje automobila tužiteljke u Subotici

Privedeni osumnjičeni za paljenje automobila tužiteljke u Subotici

Slobodna Evropa pre 24 minuta
Uhapšena četvorica osumnjičenih za paljenje auta tužiteljke u Subotici

Uhapšena četvorica osumnjičenih za paljenje auta tužiteljke u Subotici

Luftika pre 44 minuta
U Subotici uhapšeno dvoje zbog paljenja automobila tužiteljke

U Subotici uhapšeno dvoje zbog paljenja automobila tužiteljke

Novi magazin pre 14 minuta
„Ako su njoj zapalili automobil, šta možemo mi da očekujemo?“: Kola planula noć uoči saslušanja oštećenih u predmetu u kojem…

„Ako su njoj zapalili automobil, šta možemo mi da očekujemo?“: Kola planula noć uoči saslušanja oštećenih u predmetu u kojem postupa tužiteljka iz Subotice

Nova pre 1 sat
Četvorica uhapšena zbog paljenja automobila tužiteljke u Subotici

Četvorica uhapšena zbog paljenja automobila tužiteljke u Subotici

In medija pre 1 sat
U Subotici uhapšeno dvoje zbog paljenja automobila tužiteljke

U Subotici uhapšeno dvoje zbog paljenja automobila tužiteljke

Beta pre 2 sata
Uhapšene četiri osobe osumnjičene za paljenje automobila tužiteljke u Subotici, među njima maloletnici

Uhapšene četiri osobe osumnjičene za paljenje automobila tužiteljke u Subotici, među njima maloletnici

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Na području Inđije prekoračili ograničenje brzine za oko 120 kilometara na čas

Na području Inđije prekoračili ograničenje brzine za oko 120 kilometara na čas

N1 Info pre 24 minuta
U Inđiji vozio 205 kilometara na čas

U Inđiji vozio 205 kilometara na čas

Radio 021 pre 44 minuta
Inđija: Jedan vozio 205 kilometara na sat, drugi 193,5 - a dozvoljeno 80

Inđija: Jedan vozio 205 kilometara na sat, drugi 193,5 - a dozvoljeno 80

RTV pre 9 minuta
Ovako je sestra Vuka Bajruševića pregovarala sa otmičarima svog brata: "Dođi po mene, si*o, pusti Vuka!" Na kraju platila…

Ovako je sestra Vuka Bajruševića pregovarala sa otmičarima svog brata: "Dođi po mene, si*o, pusti Vuka!" Na kraju platila milionski otkup

Blic pre 4 minuta
Dvostruko ubistvo u stanu Lazar Vulević se ovako branio pred zakonom, tela u Nikšiću pronađena sa jezivim povredama

Dvostruko ubistvo u stanu Lazar Vulević se ovako branio pred zakonom, tela u Nikšiću pronađena sa jezivim povredama

Blic pre 34 minuta