Vučić o sastanku sa Fon der Lajen: Pitanje je samo kad će stići upozorenje za sekundarne sankcije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen da su razgovarali i o energetskim brigama sa kojima se Srbija suočava, te da je samo pitanje kad će stići upozorenje za sekundarne sankcije od SAD. "Iskreno, zadovoljan sam tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije u kojoj nama već danas nije lako nego, a samo će biti teže svakog narednog dana. Već je prošlo 61 ili 62